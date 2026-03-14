Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nel territorio agrigentino dopo aver ricevuto una condanna definitiva di otto anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento giudiziario, che ha portato alla sua detenzione. La vicenda riguarda un episodio di violenza sessuale commesso dall’uomo.

Un uomo di 80 anni è stato tratto in arresto dalla polizia di Stato nel territorio agrigentino, a seguito della condanna definitiva per violenza sessuale aggravata. La sentenza del Tribunale di Brescia ha stabilito otto anni e otto mesi di reclusione per gli abusi subiti da una minore undicenne. L’esecuzione dell’ordine di carcerazione è avvenuta nella provincia di Agrigento, dove l’indagato risiede a Montevago. Gli atti giudiziari confermano che le violenze sono protrattesi fino alla maggiore età della vittima, coprendo un arco temporale significativo. La giustizia penale lombarda ha quindi agito con decisione, coordinando l’arresto con le forze dell’ordine siciliane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80enne arrestato in Sicilia: 8 anni e 8 mesi per violenza

Articoli correlati

Arrestato a Formigine: 6 anni e 8 mesi per violenza su bimba di 7 anniUn uomo di 39 anni, cittadino straniero residente a Formigine, è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri per violenza sessuale aggravata nei...

Leggi anche: Casciana Terme: violenza sessuale su minore, arrestato un anziano. E’ condannato a 3 anni e 4 mesi

O PODER Por Trás da Máfia: Russel Bufalino

Tutti gli aggiornamenti su 80enne arrestato in Sicilia 8 anni e 8...

Temi più discussi: Scoperta una piantagione indoor, un arresto; Abusi su una minorenne, arrestato 80enne a Agrigento; Deteneva droga e armi, arrestato dalla Polizia un uomo di Racalmuto; Abusi sessuali su una minore bresciana, arrestato un parente 80enne.

Abusi su una minorenne, arrestato 80enne a AgrigentoE' stato portato in carcere ad Agrigento un uomo di 80 anni condannato a 8 anni e 8 mesi per aver abusato sessualmente di una bambina, sua familiare, per circa 7 anni ... ilsicilia.it

Abusi sessuali su una minore bresciana, arrestato un parente 80enneL’uomo è finito in carcere ad Agrigento, dove risiede. Già condannato a 8 anni e 8 mesi, avrebbe perpetrato le violenze da quando la giovane aveva 11 anni ... giornaledibrescia.it

VivoMangiando. Alex Blue · Dance With Me. Quando il lavoro è puro piacere. Perché la Sicilia la portiamo nel cuore e la raccontiamo in ogni video - facebook.com facebook