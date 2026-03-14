5 nuovi giardini | arte vino e storia si fondono

La Guida Grandi Giardini Italiani 2026 ha inserito cinque nuovi giardini nella sua mappa, offrendo ai visitatori occasioni di esplorazione tra arte, vino e storia. Questi spazi si aggiungono ai luoghi già noti, ampliando l’offerta di spazi verdi nel paese. Ogni giardino rappresenta un punto di interesse che combina aspetti culturali e paesaggistici, creando nuove opportunità di scoperta e visita.

La Guida Grandi Giardini Italiani 2026 amplia la mappa dei luoghi verdi nazionali con cinque nuove entrate strategiche che ridefiniscono il concetto di spazio verde. Da Erbusco a Taormina, questi siti non sono semplici parchi, ma ecosistemi dove agricoltura, arte e storia si fondono in modelli di gestione innovativi. L’aggiornamento annuale della guida, attiva dal 1997, porta ora a circa 150 i luoghi mappati su dodici regioni, dimostrando come il patrimonio paesaggistico italiano sia un asset vivo e in continua evoluzione. I cinque nuovi ingressi selezionati per l’edizione corrente offrono una lettura critica del territorio, trasformando la visita in un’esperienza culturale profonda piuttosto che un semplice passeggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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