Podcast Juve | nasce Audio Zone l’hub multimediale di Juventusnews24 tra notizie mercato e approfondimenti

Nasce Audio Zone, il nuovo hub multimediale di Juventusnews24 dedicato ai fan della squadra. Il podcast Juve si amplia con questa piattaforma, che offre notizie, aggiornamenti sul mercato e approfondimenti su vari aspetti della società. L’obiettivo è creare uno spazio digitale dove gli appassionati possano seguire tutto ciò che riguarda la squadra in modo diretto e coinvolgente.

di Marco Baridon Podcast Juve: nasce Audio Zone, con che allarga i suoi confini tra notizie, mercato e approfondimenti. Quello che c’è da sapere. Benvenuti nel nuovo e innovativo hub multimediale targato Juventus News 24. Prende ufficialmente vita la nuova piattaforma Audio Zone, uno spazio digitale interamente dedicato ai podcast sulla Juventus e all’informazione sportiva fruibile in un comodo e moderno formato audio. In questa sezione all’avanguardia, i tifosi e gli appassionati potranno restare costantemente aggiornati, giorno dopo giorno, grazie ai pratici notiziari flash programmati per le ore 12:00 e per le ore 18:00. Si tratta di pillole informative ideali per chi desidera conoscere le ultimissime notizie, le dinamiche della Serie A e i caldi retroscena del Calciomercato Juve in pochissimi minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

