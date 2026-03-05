Podcast Calcio | nasce Audio Zone l’hub multimediale di Calcionews24 tra notizie mercato e approfondimenti

È stato annunciato il lancio di Audio Zone, il nuovo hub multimediale di Calcionews24 dedicato al mondo del calcio. Il progetto offre uno spazio dedicato a notizie, aggiornamenti sul mercato e approfondimenti, coinvolgendo gli ascoltatori in un podcast dedicato agli eventi e alle tematiche più rilevanti del calcio. L’obiettivo è ampliare l’offerta informativa del portale attraverso contenuti audio.

