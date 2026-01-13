Aeroporto di Firenze Funaro | Non capisco il ricorso al Tar dei Comuni vicini L’infrastruttura è indispensabile

L’aeroporto di Firenze rappresenta un'infrastruttura strategica per la città e il territorio circostante. Funaro sottolinea l’importanza di questa struttura, che sostiene lo sviluppo economico e risponde alle esigenze di migliaia di residenti. Nonostante le opposizioni dei Comuni vicini, l’aeroporto è essenziale per garantire connettività e crescita, e il ricorso al Tar appare, secondo Funaro, poco comprensibile nel contesto di un’opera di rilevanza strategica.

