Aeroporto di Firenze Funaro | Non capisco il ricorso al Tar dei Comuni vicini L’infrastruttura è indispensabile
L’aeroporto di Firenze rappresenta un'infrastruttura strategica per la città e il territorio circostante. Funaro sottolinea l’importanza di questa struttura, che sostiene lo sviluppo economico e risponde alle esigenze di migliaia di residenti. Nonostante le opposizioni dei Comuni vicini, l’aeroporto è essenziale per garantire connettività e crescita, e il ricorso al Tar appare, secondo Funaro, poco comprensibile nel contesto di un’opera di rilevanza strategica.
Funaro: ""L'aeroporto di Firenze è un'infrastruttura strategica e fondamentale che non si può mettere in discussione, lo è per le migliaia di residenti costretti da tempo a convivere con il rumore, lo è per lo sviluppo della città e di un territorio intero" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
