Minori arrivano i buoni farmacia da 50 euro per gli over 65 in difficoltà

La Giunta Comunale di Minori, guidata dal sindaco Andrea Reale, ha approvato l’assegnazione di buoni farmacia da 50 euro destinati agli over 65 in difficoltà. Questi voucher intendono facilitare l’acquisto di farmaci e beni di prima necessità, offrendo un sostegno concreto alle persone più fragili del territorio. L’iniziativa mira a garantire un accesso più semplice e sicuro ai servizi essenziali per gli anziani in condizioni di disagio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.