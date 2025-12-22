Barcellona Yamal fuoriclasse dentro e fuori dal campo! Lo spagnolo sbarca su YouTube | sono già oltre 25.000 iscritti in poche ore

Barcellona, Yamal fenomeno totale: apre il suo canale YouTube e supera i 25.000 iscritti in tempi record Lamine Yamal sbarca su YouTube e lo fa in grande stile, con un video che ha subito infiammato i social. Per il suo debutto da youtuber, il giovane fenomeno del Barcellona ha scelto un contenuto intimo e divertente: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Yamal Barcellona, recupero accelerato per il talento spagnolo: pubalgia sotto controllo e ritorno in campo vicino! Ecco quale match ha nel mirino l’attaccante

Leggi anche: Lamine Yamal richiamato dal Barcellona: vuole limitare le uscite extra-campo per proteggerlo

Yamal, la 10 del Barcellona è ufficiale: erede di Messi, dimenticando Ansu Fati - Per festeggiare l'evento il club catalano ha organizzato un appuntamento celebrativo per l'attaccante spagnolo, che ha compiuto 18 anni domenica ... tuttosport.com

Yamal, offerta choc dall'Arabia: 400 milioni per convincere il Barcellona - L'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un'offerta choc da 400 milioni di euro per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona. adnkronos.com

Piovono critiche su Lamine Yamal che si incorona come Re del Barça - E' diventata una abitudine per il giovane talento del Barça mimare con le mani, dopo ogni gol fatto, la corona sulla testa quasi come volersi ... rainews.it

