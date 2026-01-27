L'articolo analizza il fallimento del servizio Chiamataxi 060609 a Roma, lanciato nel 2011 con l'obiettivo di offrire un sistema di chiamata taxi moderno ed efficiente. Nonostante le aspettative, solo una minima parte dei tassisti iscritti utilizza il servizio, evidenziando sfide nel suo funzionamento e nella sua diffusione tra gli operatori.

Il servizio Chiamataxi 060609, introdotto nel 2011 da una giunta di centrodestra, è stato concepito per offrire a romani e visitatori un sistema moderno, efficiente e pubblico di chiamata taxi. Tuttavia, “continua a essere un fallimento: appena 1.000 tassisti iscritti su oltre 9.000 attivi a Roma. Un dato inaccettabile per una Capitale europea. Non si può continuare a nascondere sotto il tappeto le responsabilità politiche e tecniche di un’amministrazione che, pur avendo approvato una delibera nel 2023 per rilanciare il servizio, non ha fatto nulla di concreto per renderlo operativo ed efficace”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), solo 1.000 tassisti su 9.000 iscritti a servizio “Chiama taxi”, fallimento

La partecipazione dei tassisti romani al sistema Chiama Taxi 060609 è ancora limitata.

A Roma, le recenti piogge hanno messo in luce l'inefficacia dei controlli sulla manutenzione stradale, ancora insufficienti nonostante la creazione di una commissione voluta dal sindaco Gualtieri.

