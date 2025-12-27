Colpo da 100mila euro | via un orologio di lusso a un imprenditore a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Un pomeriggio di relax in Versilia si è trasformato in un incubo per un noto imprenditore pratese di 80 anni, vittima di una rapina brutale e pianificata nei minimi dettagli. Il bottino è da capogiro: un rarissimo orologio Patek Philippe, con cinturino in pelle, del valore stimato di circa 100mila euro. L’uomo, figura molto conosciuta nel distretto tessile di Prato, stava rientrando in bicicletta verso la propria villa a Forte dei Marmi. Secondo quanto riportato da La Nazione, che per prima ha dato la notizia, il colpo è scattato proprio davanti al cancello dell’abitazione, un luogo che la vittima considerava sicuro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

