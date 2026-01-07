L’autore e scienziato Mario Tozzi alla Ubik di Foggia con libro ‘Caro Sapiens’

Giovedì 8 gennaio alle 18.30, presso la libreria Ubik di Foggia, lo scienziato e autore Mario Tozzi presenta il suo nuovo libro, ‘Caro Sapiens’ (Mondadori, 2025). L’incontro rappresenta l’occasione per conoscere da vicino il volume, che affronta temi legati alla nostra specie e al rapporto con il pianeta. Un appuntamento dedicato ai lettori della Capitanata, per approfondire riflessioni sulla società e l’ambiente.

Giovedì 8 gennaio alle 18.30, l’autore e scienziato Mario Tozzi inaugura il nuovo anno di appuntamenti della libreria Ubik con il suo nuovissimo libro dal titolo ‘Caro Sapiens’ (Mondadori, 2025), incontrando per la prima volta i lettori di Capitanata. Volto e mente dell’apprezzato format di Rai3. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

