A Sant’Agnello Peppe Servillo e i Solis String Quartet in Carosonamente

Il 5 gennaio 2026 alle ore 19:30, nella Chiesa della Natività di Maria Vergine a Colli di Fontanelle, si terrà il concerto “Carosonamente” con Peppe Servillo e i Solis String Quartet. L’evento, inserito nel calendario “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello, rappresenta un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto suggestivo, in un momento di condivisione e cultura durante le festività natalizie.

Lunedì 5 gennaio 2026 ore 19:30 Chiesa della Natività di Maria Vergine, Colli di Fontanelle. Un grande appuntamento di musica ai Colli di Fontanelle lunedì 5 gennaio 2026, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. Alle 19:30 presso la Chiesa della Natività di Maria Vergine, protagonisti Peppe Servillo e i Solis String Quartet in “Carosonamente”. Dopo “Presentimento” e “Spassiunatamente”, con i quali hanno affrontato capolavori della canzone classica napoletana, Peppe Servillo e i Solis String Quartet portano in scena un nuovo concerto, questa volta interamente dedicato a Renato Carosone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

