200 studenti a Alessandria | sicurezza ferroviaria e memoria

Ieri a Alessandria, 200 studenti hanno partecipato a un evento dedicato alla sicurezza ferroviaria, che si è svolto tra la stazione e il Teatro Ambra. Durante l'iniziativa, sono stati affrontati vari aspetti legati alla tutela dei passeggeri e alle procedure di emergenza, coinvolgendo attivamente i presenti in discussioni e attività pratiche. L'intera giornata si è concentrata sull'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza nei mezzi di trasporto.

La stazione di Alessandria e il Teatro Ambra sono stati ieri i palcoscenici dove 200 studenti hanno affrontato il tema della sicurezza ferroviaria. L’incontro, parte del progetto Stop al Vandalismo-Train to be cool, ha riunito giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado con la Polizia Ferroviaria e l’Associazione Dlf Alessandria-Asti. L’obiettivo non è solo repressivo ma educativo: trasformare la percezione dello spazio pubblico da luogo a rischio in bene comune da tutelare. Oltre alla formazione sulla legalità e sui rischi comportamentali, la giornata ha incluso una mostra speciale per celebrare i centocinquant’anni del Dopolavoro Ferroviario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 200 studenti a Alessandria: sicurezza ferroviaria e memoria Articoli correlati Lezioni di sicurezza e legalità, la polizia ferroviaria accoglie gli studenti della scuola "Diaz"Visto il periodo di festa, legato al Natale ormai vicino, gli alunni hanno voluto ringraziare la Polfer per la speciale giornata, intonando dei canti... Leggi anche: Iran, Tajani: la crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza. Domani rientreranno i 200 studenti minorenni Aggiornamenti e notizie su 200 studenti a Alessandria sicurezza... Discussioni sull' argomento Fondazione CRAL lancia ‘Lupo nella rete’ per la cyber-sicurezza fra gli studenti; Una solida cultura della cybersecurity nella scuola; Polizia di Stato Alessandria incontra gli studenti con Train to be Cool e Stop al Vandalismo; La novarese Myriam Sayed Mohamed vince la finale piemontese delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Stop al vandalismo-Train to be cool: 200 studenti alla stazione di AlessandriaStazione di Alessandria: progetto Stop al vandalismo-Train to be cool con 200 studenti per sicurezza ferroviaria e rispetto beni pubblici ... ilpiccolo.net il palo Valmadonna, Alessandria - facebook.com facebook @pisto_gol UN PUBBLICO MINISTERO COMODO PER UN PROCESSO SCOMODO. Il giorno che la federciclismo ha ammazzato mio Figlio Giovanni era un tiepido sabato pomeriggio di ottobre ed il PM di Alessandria Andrea Trucano era di turno. Ma quest’u x.com