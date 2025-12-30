Lezioni di sicurezza e legalità la polizia ferroviaria accoglie gli studenti della scuola Diaz

Gli studenti della scuola “Diaz” di Catania hanno partecipato a una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza e la legalità, incontrando gli agenti della polizia ferroviaria. L’iniziativa, parte del progetto “Train… to be cool”, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere meglio il lavoro delle forze dell’ordine e l’importanza di comportamenti corretti in ambito ferroviario. Un momento formativo dedicato alla promozione di valori civici e responsabilità.

