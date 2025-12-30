Lezioni di sicurezza e legalità la polizia ferroviaria accoglie gli studenti della scuola Diaz
Gli studenti della scuola “Diaz” di Catania hanno partecipato a una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza e la legalità, incontrando gli agenti della polizia ferroviaria. L’iniziativa, parte del progetto “Train… to be cool”, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere meglio il lavoro delle forze dell’ordine e l’importanza di comportamenti corretti in ambito ferroviario. Un momento formativo dedicato alla promozione di valori civici e responsabilità.
È stata una giornata di festa e di sensibilizzazione sulla sicurezza quella vissuta dagli alunni della scuola primaria e media dell’Istituto comprensivo “Diaz” di Catania che hanno incontrato gli agenti della polizia, nell’ambito del progetto sulla legalità e la sicurezza “Train. to be cool”. Gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
