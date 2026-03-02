Iran Tajani | la crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza Domani rientreranno i 200 studenti minorenni

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la crisi in Iran influisce sulla sicurezza italiana e ha annunciato il rientro di 200 studenti minorenni domani. Attualmente, nella regione sono presenti più di 70.000 italiani, tra residenti e visitatori temporanei, con circa l’80% di queste presenze stabili. La situazione nel paese continua a coinvolgere direttamente cittadini e istituzioni italiane.

"Nella regione sono al momento presenti oltre 70.000 connazionali tra presenze stabili (quasi l'80%) e temporanee. 30.000 circa solo a Dubai e Abu Dhabi. Residenti. Lavoratori. Militari. Turisti. Studenti. Pellegrini. In Israele vivono circa ventimila residenti con passaporto italiano. Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Kuwait, in Oman e in Bahrein sono presenti comunità numerose. In Iran si trovano poco meno di cinquecento connazionali, quasi tutti residenti". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sono ore difficili nelle prime ore di sabato Usa e Israele hanno deciso per un attacco combinato nei confronti dell'Iran.