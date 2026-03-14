20 marzo | dibattito sulla difesa alla Caserma San Martino

Venerdì 20 marzo alle 17, nella Caserma San Martino di Mantova, si svolgerà un dibattito sul tema del diritto alla difesa. L’evento coinvolgerà diverse persone e si concentrerà sulle questioni legate alla tutela dei diritti individuali in ambito militare. L’incontro sarà aperto al pubblico e si terrà all’interno della struttura militare.

La Caserma San Martino a Mantova accoglierà venerdì 20 marzo alle ore 17 un dibattito cruciale sul diritto alla difesa. L’incontro, inserito nel ciclo Il mondo nuovo promosso dalla Provincia di Mantova con Assoarma, vedrà l’intervento del Generale Luigi Chiapperini e dello storico Fabio Marco Fabbri. Si tratta di un evento che non si limita alla cronaca militare, ma tocca il cuore della cittadinanza locale, invitando a riflettere sul significato della bandiera bianca e sulla necessità di proteggere i confini in un’epoca di incertezze geopolitiche. L’evento si svolgerà nella sede del IV Reggimento Artiglieria contraerei, situato in via dei Toscani 28, trasformando lo spazio militare in un luogo di confronto civico aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 20 marzo: dibattito sulla difesa alla Caserma San Martino Articoli correlati Edilizia scolastica a Perugia, lavori ripresi alla scuola di San Martino. Sant'Erminio, a marzo il cantiereL'assessore Tizi risponde alla interrogazione del gruppo di Forza Italia sullo stato di avanzamento e sui ritardi registrati Due territori perugini,... Teramo: 7 marzo, il dibattito sulla riforma giudiziariaSabato 7 marzo 2026, alle ore 17:30, la Sala Ipogea del sottopasso di Piazza Garibaldi a Teramo ospiterà un confronto pubblico organizzato dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 20 marzo dibattito sulla difesa alla... Discussioni sull' argomento Il diritto alla difesa: il 20 marzo conferenza alla Caserma San Martino; Mantova, Cna: Negli ultimi 5 anni perse 552 imprese artigiane; Truffe agli anziani, incontro informativo dei Carabinieri al Centro Auser di Castiglione delle Stiviere. A San Martino Valle Caudina verifiche tecniche per la caserma dei Vvf #sanmartinovallecaudina #VVF #vallecaudina #telenostra - facebook.com facebook