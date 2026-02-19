Edilizia scolastica a Perugia lavori ripresi alla scuola di San Martino Sant' Erminio a marzo il cantiere

A causa di ritardi nei lavori, i cantieri delle scuole di Perugia riprendono. La scuola di San Martino in Campo, nuova e finanziata con 4,3 milioni di euro dal Pnrr, ha visto riavviare gli interventi di ristrutturazione. Parallelamente, a Sant’Erminio, i lavori di adeguamento, del valore di 2,5 milioni di euro, riprendono dopo mesi di sospensione. Entrambe le strutture sono fondamentali per il miglioramento degli spazi educativi e rappresentano un passo importante per la riqualificazione dell’edilizia scolastica locale. La ripresa dei lavori è prevista già da marzo.

L'assessore Tizi risponde alla interrogazione del gruppo di Forza Italia sullo stato di avanzamento e sui ritardi registrati Due territori perugini, due scuole bisognose di lavori ma ancora ferme al palo. Stiamo parlando della scuola primaria di San Martino in Campo - struttura nuova per un importo di 4,3 milioni di euro con fondi Pnrr - e della primaria di Sant'Erminio - fondi 2 milioni 500 mila euro per l'adeguamento sismico e l'efficientamento - che sono state oggetto di dibattito in consiglio comunale dopo l'interrogazione del gruppo di Forza Italia, a firma di Edoardo Gentili e Augusto Peltristo, riguardo all'avanzamento del piano comunale di edilizia scolastica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Edilizia scolastica a Perugia, la scuola di San Martino lavori ripresi. Sant'Erminio, a marzo il cantiereA Perugia, i lavori sulla scuola di San Martino sono ripresi dopo mesi di stop, a causa di ritardi nei finanziamenti. Leggi anche: Scuola Viva in cantiere: oltre 70 milioni per l’edilizia scolastica nella Città Metropolitana di Napoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scuole demolite e mai ricostruite, il pasticciaccio del Pnrr; Monitoraggio opere del Pnrr in Prefettura. Al centro scuole, rigenerazione urbana e borghi. Perugia, dall'edilizia scolastica alla sicurezza: i progetti con i fondi dell'avanzoPERUGI - Ambiente, sicurezza, edilizia scolastica e altre opere pubbliche. Ma anche cultura, sociale, sport e turismo. Darà ossigeno, anzi una spinta a tanti fronti il tesoretto di 24 milioni, ... ilmessaggero.it Perugia, riparte la scuola: l'edilizia tra cantieri finiti e futuriPERUGIA - In qualche scuola la prima campanella ha già suonato, ma per la maggior parte degli studenti il ritorno in classe sarà lunedì 15. Da tempo e nei giorni che precedono l’avvio dell’anno ... ilmessaggero.it Irccs AOM di Genova (Policlinico San Martino) – Concorso unificato per 641 posti da infermiere: in Gazzetta Ufficiale il diario della prova scritta: Dopi una lunga attesa, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario della prova scritta del concorso p facebook