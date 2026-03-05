Teramo | 7 marzo il dibattito sulla riforma giudiziaria

Sabato 7 marzo 2026 alle 17:30, nella Sala Ipogea del sottopasso di Piazza Garibaldi a Teramo, si terrà un dibattito pubblico sulla riforma giudiziaria, organizzato dal comitato Giusto dire No. L’evento coinvolgerà cittadini e rappresentanti delle istituzioni e si concentrerà sulla discussione di questioni legate al sistema giudiziario. La partecipazione è aperta a chi desidera ascoltare e confrontarsi sul tema.

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 17:30, la Sala Ipogea del sottopasso di Piazza Garibaldi a Teramo ospiterà un confronto pubblico organizzato dal comitato Giusto dire No. L'incontro, intitolato Legge Nordio, Referendum e Separazione delle Carriere, mira a fornire ai cittadini strumenti chiari per comprendere le implicazioni della riforma giudiziaria proposta. Tra i relatori figurano il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, il Procuratore della di Ascoli Piceno Umberto Gioele Monti e il Giudice del Tribunale di Teramo Flavio Conciatori. Il peso istituzionale nel cuore dell'Abruzzo. La scelta del luogo non è casuale, poiché la Sala Ipogea si trova in una zona strategica della città, simbolo di un tessuto urbano che cerca di ridare vitalità agli spazi pubblici.