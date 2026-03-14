Lucio Dalla e Roberto Roversi hanno dato vita a un progetto artistico intitolato Automobili, nato da uno spettacolo che nel 1977 diventerà programma televisivo. L’iniziativa nasce in un 1976 segnato da forti tensioni sociali, scioperi e un clima di speranza politica legata al risultato elettorale del Partito Comunista Italiano. La collaborazione tra il musicista bolognese e il poeta si scontra con le logiche commerciali della RCA, che richiede successi immediati mentre l’artista cerca di raccontare la realtà industriale e sociale attraverso una musica prog aperta e sperimentale. Il disco non è solo un album, ma una fotografia sonora di un’Italia in trasformazione, dove l’automobile diventa metafora di cambiamento sociale e declino contadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1976: Dalla e Roversi, l’album che fermò l’Italia

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