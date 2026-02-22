Sanremo 2026 sarà il primo Festival senza Pippo Baudo | dalla volta che fermò Armstrong a quella in cui impedì un finto suicidio

Sanremo 2026 segna il primo festival senza Pippo Baudo, dopo anni di conduzioni memorabili e decisioni decisive. La scomparsa di Baudo, considerato uno dei volti più iconici della tv italiana, ha lasciato un vuoto evidente nel mondo dello spettacolo. Ricordato per aver fermato Armstrong in un’occasione e per aver impedito un tentativo di suicidio durante una trasmissione, ha influenzato generazioni di artisti e conduttori. La sua assenza si farà sentire anche quest’anno.

«L’ho inventato io!» e come si poteva dare torto a Pippo Baudo quando stiracchiava, non senza una generosa dote di autoironia, il suo personalissimo tormentone? Viene ancor più facile pensarci oggi che ci accingiamo a vivere il primo Festival di Sanremo della storia senza quello che è stato l’indiscusso re dell’età d’oro della tv all’italiana. Alcune delle sue invenzioni quest’anno, come già spoilerato da Carlo Conti, avranno l’onore di essere presentate, virtualmente è chiaro, da colui al quale devono la venuta al mondo dello spettacolo. Conti ne ha raccolti un po’: Laura Pausini, che co-condurra la kermesse ligure con lui, e poi anche Andrea Bocelli ed Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Open.online Sanremo 2026, conferenza primo ascolto: Pippo Baudo, EurovisionDurante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti ha condiviso le prime impressioni dopo l'ascolto delle canzoni dei 30 Big in gara. Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo"Carlo Conti ha annunciato le novità di Sanremo 2026 durante un’intervista a RTL 102. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Chi vincerà Sanremo 2026?; Sanremo 2026, ecco le date, i cantanti, i conduttori e tutto quello che c'è da sapere; Le novità di Sanremo 2026: regolamento, votazioni e programma della 76esima edizione del Festival. Sanremo 2026, tutto quel che c’è da sapere: ospiti, gara, votazioniMartedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo. La prima serata sarà quasi completamente occupata dalla musica. Sul palco dell’Ariston presenteranno i loro brani tutti e trenta i big selezionati da ... panorama.it Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata ... tg24.sky.it Sanremo 2026, omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival L'annuncio: https://qds.it/sanremo-2026-omaggio-pippo-baudo-aprira-festival/ - facebook.com facebook Per la prima volta in tv la vera storia di #PippoBaudo, che si intreccia con il teatro, la tv italiana e la nascita della Rai. Dalla Sicilia, un viaggio di Leonardo Metalli nel mondo dello spettacolo e della cultura: Speciale Tg1 "Mister TV - Pippo Baudo Story", oggi 22 x.com