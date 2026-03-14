Lo Stato ha sequestrato un patrimonio di circa 1,5 milioni di euro appartenente a Giuseppe Urso, genero del boss Pietro Vernengo. La confisca riguarda l’intera impresa di Urso, che ora passa sotto il controllo delle autorità. La misura riguarda beni e proprietà legati all’attività economica dell’individuo. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui dettagli procedurali è stata resa nota.

Il patrimonio di Giuseppe Urso, genero del boss Pietro Vernengo, è passato allo Stato per un valore totale di circa 1,5 milioni di euro. I Carabinieri di Palermo hanno eseguito il provvedimento del Tribunale confiscando beni sequestrati a gennaio 2025. L’operazione ha colpito una società di distribuzione carburanti, due immobili, due terreni e vari asset finanziari. Si tratta dell’esito concreto di un lungo iter giudiziario contro un uomo d’onore della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. La distruzione del capitale illecito. I fatti raccontano la fine di un impero economico costruito su attività illegali. Il nucleo investigativo dei Carabinieri ha agito in base a un ordine della sezione Misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1,5 milioni: lo Stato sequestra l’impero di Urso

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