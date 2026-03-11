16 milioni allo Stato | la fine dell’impero di Bolondi

La Cassazione ha deciso definitivamente di trasferire allo Stato un patrimonio di 16 milioni di euro, ponendo fine a un complesso procedimento legale. La decisione riguarda un patrimonio che era stato oggetto di contenzioso e ora passa ufficialmente nelle mani delle autorità statali. La sentenza chiude così un capitolo giudiziario legato a questa questione patrimoniale.

La Cassazione ha sancito in modo definitivo il trasferimento di un patrimonio da 16 milioni di euro allo Stato. Il provvedimento riguarda Giancarlo Bolondi, imprenditore logistico nativo di Reggio Emilia e residente in Svizzera, definito nelle indagini come il re delle cooperative. L’esecuzione del sequestro, inizialmente disposto nel 2019, è ora irreversibile. Oltre alle disponibilità liquide, sono stati acquisiti 118 immobili di pregio situati in località turistiche strategiche. La Guardia di Finanza di Pavia ha reso noto l’ultimatum finale che chiude anni di contenzioso giudiziario. La mappa geografica del potere occulto. Il patrimonio non si limita a cifre astratte ma si materializza in una rete di proprietà immobiliari sparse per tutta la penisola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

