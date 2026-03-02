36,5 milioni confiscati | l’impero di Patrizia Gianferrari crolla dopo

Un patrimonio di 36,5 milioni di euro è stato confiscato a Patrizia Gianferrari, una donna di 60 anni residente in provincia di Como. Le autorità hanno concluso le indagini su un sistema di società gestite illecitamente per scopi personali, portando alla confisca definitiva dei beni. La vicenda riguarda un’imprenditrice coinvolta in un procedimento legale che si è concluso con l’azione di confisca.

Un patrimonio da 36,5 milioni di euro è stato definitivamente confiscato a Patrizia Gianferrari, 60enne residente in provincia di Como, dopo anni di indagini che hanno rivelato un sistema di società illecite gestite per fini personali. La decisione del tribunale di Bologna, emanata il 28 febbraio 2026, segna la conclusione di un’inchiesta che ha sequestrare beni, aziende e proprietà in tutta Italia, con al centro una figura che ha costruito un impero apparentemente legittimo per nascondere attività criminali. La donna, nata a Sassuolo (Modena), è stata per quattro anni sotto sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

