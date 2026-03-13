Giornate Fai di Primavera | i 146 luoghi aperti in Lombardia per raccontare la bellezza dei territori

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolgono le Giornate Fai di Primavera, un evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. In Lombardia vengono aperti al pubblico 146 luoghi, tra siti storici e paesaggi, per permettere ai visitatori di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale e naturale della regione. L'iniziativa coinvolge volontari e appassionati di tutto il territorio.

Le 4 tappe lecchesi e tutte quelle delle province lombarde. Appuntamento nel weekend del 21 e 22 marzo (con qualche idea anche per una bella gita fuori porta) Tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate Fai di Primavera - Fondo per l’Ambiente Italiano, il più grande evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. L’edizione 2026, la numero 34, consentirà di visitare in Lombardia, a contributo libero, 146 beni diffusi in 59 comuni. Dal 1993, quasi 13 milioni e mezzo di visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire oltre 17 mila luoghi speciali in tutta Italia. "Le Giornate Fai di Primavera -... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Tgs. . Tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate FAI di Primavera, l'evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Visite in 65 luoghi della Sicilia. A Palermo fruibile anche Porta Nuova. Servizio di Anna Cane - facebook.com facebook

Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Vivi un’esperienza unica! Trovi l’elenco di tutte le aperture qui: giornate x.com