Lombardia attivate 57 nuove filiere 4+2 per l’as 2026 27 L’USR | rafforzato il legame tra scuola e imprese

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annunciato l’attivazione di 57 nuovi percorsi di filiera tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2026/2027. Questa iniziativa mira a rafforzare il collegamento tra scuola e imprese, offrendo agli studenti opportunità di formazione più mirate e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Un passo importante per migliorare l’orientamento e le competenze professionali nella regione.

Con un comunicato, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annunciato l’attivazione di 57 nuovi percorsi di filiera tecnologico-professionale per l’anno scolastico 20262027.  L'articolo Lombardia, attivate 57 nuove filiere 4+2 per l’a.s. 202627. L’USR: rafforzato il legame tra scuola e imprese . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

