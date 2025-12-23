Palermo museo a cielo aperto si fa per dire

Palermo è spesso definita un museo a cielo aperto, e in parte è vero. Questa mattina, attraversando piazza Principe di Camporeale, ho notato una delle numerose installazioni artistiche che arricchiscono il tessuto urbano della città. Questi elementi contribuiscono a rendere Palermo un luogo ricco di storia e creatività, dove l’arte si fonde con la vita quotidiana, offrendo un’esperienza unica a residenti e visitatori.

Palermo, museo a cielo aperto, si fa per dire. Stamattina, passando da piazza Principe di Camporeale, mi sono imbattuta in una delle tante installazioni urbane. Non era però un'opera di arte contemporanea, né una provocazione culturale bensì un cestino della spazzatura stracolmo, traboccante.

