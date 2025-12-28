Mense gratuite e lotta allo spreco di cibo | la Regione finanzia 32 progetti

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del Bando sul recupero alimentare, con l’obiettivo di promuovere mense gratuite e ridurre lo spreco di cibo. Questi interventi mirano a favorire l’accesso equo ai pasti e a incentivare pratiche sostenibili, contribuendo alla lotta contro lo spreco alimentare nella regione.

La giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati per il Bando sul recupero alimentare. Si tratta di progetti di associazioni ed enti del terzo settore che si occupano di distribuzione di pasti, recupero e redistribuzione gratuita di beni alimentare.

