Caos autovelox il censimento | su 11.000 rilevati solo 1.000 sono omologati

La confusione sui controlli di velocità si fa più evidente. Su oltre 11.000 autovelox installati in tutta Italia, solo un migliaio sono stati ufficialmente omologati secondo le nuove regole del decreto in approvazione. La maggior parte delle apparecchiature, quindi, non rispetta ancora i requisiti richiesti, lasciando molti dubbi sui controlli effettivi e sulla loro validità. Il problema inizia a creare tensioni tra cittadini e amministrazioni locali, mentre si cerca di mettere ordine in un sistema che rischia di essere tutto meno che trasparente.

Su oltre 11.000 autovelox rilevati sul territorio nazionale, solo 1.000 sono stati ufficialmente omologati per l’uso in base ai nuovi standard previsti dal decreto in fase di approvazione. Il dato emerge dal censimento condotto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concluso di recente, che ha messo a fuoco un quadro di grande incertezza sulle multe rilevate negli ultimi anni. Solo 3.800 apparecchi sono stati registrati sulla piattaforma telematica istituita per il controllo, e di questi, soltanto un migliaio rispettano pienamente i requisiti tecnici e normativi richiesti per l’omologazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministero delle Infrastrutture ha fatto il punto sulla situazione degli autovelox installati in tutta Italia.

