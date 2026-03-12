Donne più autonome grazie alla formazione universitaria protocollo tra UniMarconi e Fondazione Doppia Difesa

Un accordo tra l’Università Marconi e la Fondazione Doppia Difesa prevede l’assegnazione di borse di studio per corsi di laurea e master rivolti alle donne. Il progetto mira a sostenere l’autonomia femminile attraverso la formazione universitaria, offrendo opportunità di studio a chi partecipa. Le borse di studio sono destinate a donne che vogliono migliorare le proprie competenze e sviluppare nuove capacità.

Promuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa "Ricomincio da me", presentato mercoledì 11 marzo all'Università degli Studi Guglielmo Marconi nel corso dell'incontro "Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno", organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Il progetto prevede l'assegnazione di borse di studio per corsi di laurea e master destinate a donne seguite dalla Fondazione Doppia Difesa nei percorsi di assistenza legale e psicologica, con l'obiettivo di favorire indipendenza economica, inclusione sociale e ricostruzione del proprio percorso di vita.