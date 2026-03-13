Alexander Zverev ha vinto il suo nono torneo Masters, battendo Arthur Fils ad Indian Wells. Con questo risultato, il tennista tedesco entra a far parte di un gruppo ristretto di giocatori che hanno conquistato almeno nove titoli di questa categoria. La vittoria rappresenta un momento importante nella carriera di Zverev, che ora condivide un record con altri campioni del tennis.

La vittoria di Alexander Zverev su Arthur Fils ad Indian Wells ha proiettato il tennista tedesco in una posizione storica, eguagliando un traguardo finora riservato ai più grandi della storia. Il punteggio finale del primo quarto di finale di oggi è stato 6-2, 6-3, una prestazione che lo porta a raggiungere la semifinale in tutti i nove tornei Masters 1000 del calendario. Questo risultato colloca il numero quattro al mondo nella stessa categoria di Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, noti come i Fab Four. Per Zverev si tratta dell’ottantesima semifinale in carriera a livello ATP, un dato che sottolinea la sua costanza nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev entra nel club dei Fab Four: 9 Masters vinti

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