Guadagni ATP la classifica all-time | domina il record dei Fab 3 Sinner entra nella Top Ten

Con l’ufficializzazione dei premi in denaro per il 2025, Jannik Sinner si avvicina ai grandi del passato e entra nella top ten dei guadagni ATP di tutti i tempi. Il giovane italiano si conferma come uno dei nomi più caldi del circuito, mentre la classifica storica si aggiorna con i record dei Fab 3 ormai consolidati.

Con l’ufficializzazione dei montepremi distribuiti nel 2025, Jannik Sinner entra sempre più nella storia del tennis. Grazie ai 19,1 milioni di dollari incassati nell’ultima stagione, l’azzurro ha portato il proprio totale in carriera a 56,6 milioni, diventando il settimo giocatore ad aver guadagnato di più nel circuito ATP considerando esclusivamente i risultati sportivi. Ancora meglio. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il Real Madrid supera il miliardo di euro di ricavi, consolidando la sua posizione tra i club più redditizi al mondo.

