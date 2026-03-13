Zendaya si veste esattamente da Carrie Bradshaw ma - attenzione - l' omaggio non è solo a lei

Zendaya ha scelto di indossare un abito bianco d'archivio di Eugene Alexander, creando un look che richiama quello di Carrie Bradshaw. L’outfit, firmato dal duo composto da Law Roach e Zendaya stessa, ha attirato l’attenzione per la sua eleganza e originalità. La scelta di vestire in modo così riconoscibile ha fatto parlare di sé, confermando la capacità dell’attrice di sorprendere con look studiati e iconici.

Un candido e leggendario abito d'archivio griffato Eugene Alexander: questo l'ultimo incredibile look partorito dal duo delle meraviglie Zendaya-Law Roach. Non un semplice vestito, ma un omaggio a ben due icone assolute: Sarah Jessica Parker e Whitney Houston +++dropcap Se Zendaya arriva sul red carpet, allora c'è sempre qualcosa di magico dietro l'angolo. Poteva, dunque, essere da meno la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione degli Essence Black Women in Hollywood Awards? Certo che no.