È tornata l'era della Baguette, la borsa iconica amata da molte fashion icon, da Carrie Bradshaw a Emily Cooper. Sono state individuate otto alternative economiche a questo modello, che continua a essere un simbolo di stile e tendenza. La ricerca si concentra su accessori che ripropongono l'estetica e l'impatto visivo della Baguette, offrendo soluzioni più accessibili senza rinunciare alla riconoscibilità del design.

“It’s not a bag, it’s a Baguette!”, echeggia ancora oggi nelle nostre menti da quando una giovanissima Carrie Bradshaw lo ha pronunciato, in una delle scene in assoluto più iconiche di Sex & The City, precisamente nell’episodio diciassette della terza stagione, nel disperato tentativo di veder risparmiata la propria fiammante It Bag dal suo aguzzino. Il riferimento, ormai lo sappiamo, era all’arcinota borsa lanciata nel lontano 1997 dalla mente geniale di Silvia Venturini Fendi — con l’appoggio di Karl Lagerfeld, al tempo nella Casa di Moda — e non esagereremmo affatto se affermassimo, e lo stiamo facendo, che la suddetta Baguette abbia riscritto le regole dell’accessorio femminile per eccellenza, attraversando le epoche, di stagione in stagione, di generazione in generazione, senza mai perdere un milligrammo del suo fascino unico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È di nuovo l’era della Baguette: 8 alternative economiche della borsa prediletta dalle fashion icon, da Carrie Bradshaw a Emily Cooper

Tra una Baguette e una stampa giraffa, l'omaggio di Lily Collins a Carrie Bradshaw è paleseAvete visto l'ultimo look indossato da Lily Collins per le strade di New York? Impossibile non notarlo: soprabito stampa giraffa, sandali con tacco e...

Se Emily sta a Carrie: le scene gemelle di Emily in Paris e Sex and The CityI look sfoggiati nelle serie da Lily Collins assomigliano molto a quelli di Sarah Jessica Parker.

Una raccolta di contenuti su Carrie Bradshaw.

Temi più discussi: Overdressing: perché sta scomparendo (e perché è un atto radicale); Carolyn Bessette Kennedy ha ispirato due protagoniste di Sex and the City?; Fendi, femminile plurale; Carolyn Bessette e Jfk, tutti pazzi per lo stile di Love Story: ma copiarli oggi non funziona.

Il primo scatto dal set del revival di Sex & the City è impressionanteSarah Jessica Parker, la Carrie Bradshaw di Sex & the city ha pubblicato uno scatto direttamente dal set del remake della serie. La foto con le ragazze, cioè con Cynthia Nixon, Miranda nella serie, ... 105.net

Lily Collins vs Sarah Jessica Parker, il look griffatissimo che sembra rubato a Carrie BradshawCosa hanno in comune Lily Collins e Sarah Jessica Parker? Molto più di quanto si possa immaginare, in realtà: tra modaiole americane ci si intende, d’altronde. Entrambe le attrici hanno infatti ... dilei.it

Enzo Nasillo. Best TV and Movie Themes · Sex & the City (Main Theme). New York, maggio scorso. Davanti alla mitica casa di Carrie Bradshaw… e per un attimo mi sono sentito dentro Sex & the City. Una serie che amo alla follia e che resta un vero cult d - facebook.com facebook