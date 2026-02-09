Per questa primavera c’è il mesh hat | l’inspo Carrie Bradshaw

Questa primavera si torna a parlare di mesh hat, il cappello a rete che sta spopolando tra gli appassionati di moda. I dettagli crystal e luminosi lo rendono un accessorio originale, capace di dare un tocco di stile a qualsiasi outfit. Un trend ispirato alla serie, ma che ormai si sta affermando come un pezzo forte della stagione.

L’uncinetto può sembrare un’attività “da nonna”, ma ci sono dei casi dove diventa iper chic. Ed è proprio il caso del mesh hat, il cappello a rete che, con dettagli crystal e luminosi, diventa un vero e proprio pezzo da collezione, capace di impreziosire tutti i look. E si, sta bene a chiunque: si può giocare con il colore e con la rete, ispirandosi ai look delle dive degli anni ’20. Se lo indossava Carrie Bradshaw, la it-girl per eccellenza, non possiamo che crederle. Il mesh hat è l’accessorio della primavera. Le declinazioni di questo accessorio sono tantissime. Dai look boho-chic, un must have per la primavera, che fanno diventare questo accessorio il protagonista mantenendo un look basic (per intenderci, jeans a zampa e camicia bianca con volant), ai look più bold. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lily Collins e Sarah Jessica Parker condividono un look sorprendentemente simile, con uno stile griffatissimo che ricorda da vicino quello di Carrie Bradshaw.

