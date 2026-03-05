La sposa! Maggie Gyllenhaal spiega i costumi | Indossa un vestito per tutto il film doveva essere iconico

Maggie Gyllenhaal interpreta un personaggio iconico dell’horror nel film La sposa! e ha spiegato i dettagli dei costumi, sottolineando che indossa un vestito per tutto il film che doveva risultare memorabile. Il suo lavoro si concentra sulla reinterpretazione di un mito famoso, offrendo una nuova prospettiva su una figura che ha mantenuto silenzio per quasi un secolo.

Con La sposa!, Maggie Gyllenhaal prende uno dei miti più celebri dell'horror e lo osserva da una prospettiva diversa, dando finalmente voce a un personaggio rimasto in silenzio per quasi un secolo. Alla première di La sposa!, Maggie Gyllenhaal ha raccontato come ha reinventato l'estetica della Sposa di Frankenstein e del Mostro interpretati da Jessie Buckley e Christian Bale, mescolando suggestioni da graphic novel e realismo fisico. Ridare voce alla Sposa di Frankenstein Quando Maggie Gyllenhaal ha iniziato a pensare al suo secondo film da regista, il punto di partenza è stato sorprendentemente semplice: una curiosità. Riguardando il classico del 1935 The Bride of Frankenstein, la cineasta si è resa conto di un dettaglio che spesso passa inosservato.

