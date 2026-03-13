Zelensky | 10 miliardi a Mosca? La deroga Usa al petrolio

Venerdì 13 marzo 2026 alle 18:30, si tiene un evento che riguarda il fronte energetico e diplomatico, segnato dalla guerra in Medio Oriente. Durante l'incontro, si discute della possibile consegna di 10 miliardi di dollari a Mosca e della deroga degli Stati Uniti alle restrizioni sul petrolio. La situazione si surriscalda in un momento di tensione internazionale crescente.

Venerdì 13 marzo 2026, alle 18:30, il fronte energetico e diplomatico si spezza sotto la pressione della guerra in Medio Oriente. Volodymyr Zelensky avverte che l’allentamento delle sanzioni statunitensi sul petrolio russo rischia di finanziare l’invasione dell’Ucraina con circa 10 miliardi di dollari. Emmanuel Macron risponde che Mosca non otterrà tregua dalla guerra contro l’Iran, confermando che le misure restrittive del G7 restano in vigore. La decisione americana di autorizzare temporaneamente la vendita di greggio russo in transito ha scatenato una reazione immediata da parte dei partner europei. Mentre Washington cerca di contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, Bruxelles e Londra mantengono ferma la linea sulle sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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