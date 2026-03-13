Petrolio russo la deroga Usa scuote l’Ue | Bruxelles teme l’indebolimento delle sanzioni

Gli Stati Uniti hanno annunciato una deroga temporanea di 30 giorni che permette ai Paesi di acquistare petrolio russo già imbarcato e rimasto in mare a causa delle sanzioni. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i membri dell’Unione Europea, che temono un indebolimento delle restrizioni imposte alla Russia. Bruxelles monitora attentamente gli sviluppi, mentre le reazioni alle misure americane continuano a essere valutate.

Gli Stati Uniti hanno concesso una deroga temporanea di 30 giorni che consente ai Paesi di acquistare petrolio russo già caricato sulle petroliere e rimasto bloccato in mare a causa delle sanzioni. La misura riguarda circa 100 milioni di barili complessivi, una quantità pari a quasi un giorno della produzione mondiale di petrolio. Secondo le ricostruzioni delle agenzie internazionali, si tratta di carichi già in viaggio e rimasti senza acquirenti dopo il rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. La decisione è stata presa per stabilizzare il mercato energetico globale in una fase di forte tensione geopolitica e di aumento dei prezzi del greggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

