Zelensky | Washington ha proposto colloqui a tre Usa-Russia-Ucraina I 90 miliardi dell’Ue? Li restituiremo se Mosca pagherà le riparazioni
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina a Miami, nessun accordo Rubio-Zelensky su testo finale piano di pace, Washington: “Kiev ceda territori a Russia”
Leggi anche: Gli Usa: "Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev. La Russia accetterà il progetto di accordo". Zelensky: "Colloqui produttivi"
Zelensky apre a un possibile referendum sul Donbass; Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami; Le notizie di mercoledì 10 dicembre sul conflitto in Ucraina.
Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami. msn.com
Guerra in Ucraina, Zelensky invia la controproposta di pace agli Usa: tutti i dettagli - L’Ucraina ha formulato la sua risposta al piano di pace proposto dagli Stati Uniti e lo ha inviato a Washington, rende noto il sito di notizie ... msn.com
Volodymyr Zelensky: "Oggi inviamo a Washington il piano di pace rivisto" - L'Ucraina condividerà oggi con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. huffingtonpost.it
ESTERI Guerra in Ucraina, nuovi colloqui a Miami: Zelensky chiede fondi e garanzie. Contatti di Mosca con Washington - facebook.com facebook
Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky riferisce di "progressi" nei negoziati sulle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per il suo Paese, dopo due giorni di colloqui a Berlino con gli emissari di Washington. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.