Saline a rischio scomparsa? Il progetto dei ricercatori per salvare l' oro bianco di Cervia dal clima che cambia

La Salina di Cervia, patrimonio storico e ambientale, si trova oggi a dover affrontare una minaccia crescente legata ai cambiamenti climatici. Per preservare questa importante risorsa naturale, ricercatori e istituzioni hanno avviato un progetto volto a proteggerne l’equilibrio e la biodiversità. Un intervento necessario per garantire la conservazione dell’“oro bianco” di Cervia e il suo ruolo nel paesaggio locale.

Per secoli ha resistito al tempo, alle maree e alla storia. Oggi, però, la Salina di Cervia si trova a fronteggiare una sfida inedita: un clima che cambia più velocemente della sua capacità di adattamento. Le alluvioni, le piogge sempre più violente e imprevedibili, l'alterazione dell'equilibrio.

