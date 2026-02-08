Farmindustria sfida al mercato globale | Terapia d’urto per salvare le imprese
La sector farmaceutico italiano si trova di fronte a una grande sfida. Farmindustria denuncia i lunghi tempi di attesa per il rimborso dei farmaci approvati dall’Europa. Un cittadino, infatti, può aspettare fino a 14 mesi per vedere riconosciuto il suo diritto in Italia. La situazione preoccupa le imprese del settore, che chiedono interventi urgenti per ridurre i tempi e migliorare l’accesso alle cure.
Milano – «Non è accettabile che un cittadino debba aspettare 14 mesi dopo l’approvazione europea per avere un farmaco rimborsato in Italia. Serve un meccanismo di early access immediato e omogeneo su tutto il territorio nazionale». Così il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani. In un panorama nel quale «assisteremo nei prossimi anni a conquiste eccezionali, dalle terapie geniche, ai virus oncolitici fino alle piattaforme a mRNA, con oltre 25mila farmaci in fase di sviluppo nel mondo», la disparità territoriale e i tempi che passano tra l’approvazione dei farmaci e la loro reale disponibilità per i pazienti, mettono a rischio un equo accesso a terapie innovative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Farmindustria mercato
Chinni (Farmindustria): “Ai valore di efficacia ed efficienza per le imprese”
Sanità: Conte, 'situazione a punto di non ritorno, stop riarmo e terapia d'urto per ospedali'
La situazione del sistema sanitario italiano è critica e richiede interventi urgenti.
Ultime notizie su Farmindustria mercato
Argomenti discussi: Oltre 9mila farmaci anti-cancro in sviluppo: la sfida è l’accesso.
World Cancer Day, Farmindustria: innovazione oncologica in crescita, ma l’accesso resta la vera sfida Nel 2025 approvati 14 nuovi farmaci in Europa e Usa. L’industria chiede tempi più rapidi e uniformità territoriale per l’accesso alle cure. Farmindustria r facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.