Marco Bocci | Ho perso parte di memoria la malattia mi ha cambiato Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato

Marco Bocci condivide la sua esperienza con la malattia che, nel 2018, gli ha causato perdita di memoria e cambiamenti personali. Ricorda le difficoltà iniziali e il percorso di adattamento, sottolineando come abbia imparato a convivere con questa sfida. Prima di parlare del suo ruolo nella serie

Marco Bocci: «Con l'encefalite erpetica ho perso parte della memoria. Vivo la vita senza fare programmi, è meno faticoso» - Così Marco Bocci reagisce alla visione del filmato mandato in onda ... msn.com

Domenica In, Marco Bocci e la malattia: "Ho imparato a conviverci". Poi la 'crisi' con Laura Chiatti - Marco Bocci è tornato a parlare del periodo difficile della sua vita quando nel 2018 è stato colpito da una grave infezione cerebrale. msn.com

Se Fossi Te, stasera su Rai 1. Lo seguirete Marco Bocci e Laura Chiatti sono i protagonisti di questo fine anno con una fiction di 2 puntate in tema natalizio che vi divertirà. Un’ultima avventura per chiudere in bellezza una straordinaria stagione di fiction - facebook.com facebook

#SeFossiTe Serie con Laura Chiatti e Marco Bocci, in onda alle 21.30 il 28 e 29 dicembre su @RaiUno. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dallo scambio dei corpi.", così la descrivono i registi Luca Lucini e Simona Rugge x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.