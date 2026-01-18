Zé Maria | Rifiutai il Real Madrid per stare a Parma la Serie A era incredibile Gaucci era folle
Zé Maria condivide il suo percorso tra passato e presente, toccando tappe fondamentali come il rifiuto del Real Madrid per restare a Parma e le esperienze tra calcio giocato e allenatore. Dalla Serie A all’attuale impegno nel calcio, il suo racconto offre uno sguardo autentico sulle scelte e le emozioni di una carriera ricca di passione e decisioni significative. Un viaggio tra ricordi e progetti futuri, raccontato con sincerità e chiarezza.
Zé Maria si racconta a Fanpage.it tra presente e passato: dai km fatti sulla fascia destra alle scelte da allenatore, dal Brasile alla voglia di giocare in Italia e rifiutare il Real Madrid, dall'era d'oro del Perugia al passaggio all'Inter. Tutto d'un fiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
