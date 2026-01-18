Zé Maria | Rifiutai il Real Madrid per stare a Parma la Serie A era incredibile Gaucci era folle

Zé Maria condivide il suo percorso tra passato e presente, toccando tappe fondamentali come il rifiuto del Real Madrid per restare a Parma e le esperienze tra calcio giocato e allenatore. Dalla Serie A all’attuale impegno nel calcio, il suo racconto offre uno sguardo autentico sulle scelte e le emozioni di una carriera ricca di passione e decisioni significative. Un viaggio tra ricordi e progetti futuri, raccontato con sincerità e chiarezza.

