Justice League 2 e 3 | il plot segreto svelato dalle foto di Zack Snyder

Le immagini condivise da Zack Snyder su Instagram offrono uno sguardo inedito sui possibili sviluppi di Justice League 2 e 3. Questi scatti permettono di analizzare dettagli e elementi narrativi che potrebbero influenzare la trama dei futuri sequel, offrendo ai fan e agli appassionati uno spunto per comprendere meglio il progetto e le intenzioni del regista.

Scopriamo cosa Zack Snyder aveva in mente per i due sequel di Justice League nelle nuove foto dal set diffuse dal regista su Instagram. Zack Snyder non fa freddare il suo account Instagram. Le nuove foto pubblicate stavolta contengono gustosi indizi sul plot di Justice League 2 e 3. Le nuove foto apparse sul social media includono alcune slide dello storyboard dei sequel di Justice League, tra le immagini rivediamo anche Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Hippolyta, e Cyborg. A commento delle immagini troviamo la scritta: "Il 2016 è un anno molto impegnativo da assimilare." Che cosa rivelano le foto sul plot di Justice League 2 e 3? Come evidenzia Yahoo, all'inizio dello storyboard si legge: "Tornato alla Batcaverna, Batman osserva con orrore .

