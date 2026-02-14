Sottil ha conquistato una vittoria importante contro la capolista Venezia, ma ora cerca di spezzare una serie negativa di sei partite senza successi in casa. Il tecnico avverte che la prossima sfida sarà difficile e richiederà molta concentrazione. Nel frattempo, il Modena spera di mettere fine a un lungo periodo senza vittorie al “Braglia”, dove non segna da diverse giornate.

Il Modena è alla strenua ricerca di quella vittoria interna che ormai al “Braglia“ gli manca da ben 6 giornate. "C’è tanta voglia di tornare a vincere in casa nostra – ha dichiarato Andrea Sottil (nella foto) nella conferenza stampa pre-gara – ma dobbiamo rimanere sereni. Sappiamo come affrontare l’avversario. Dobbiamo essere quelli di Venezia. Questo Modena sa giocare a calcio e quando affrontiamo le squadre che giocano a viso aperto riusciamo a colpire. Quando troviamo il blocco basso diventa più complicato trovare soluzioni tattiche ma ci stiamo lavorando. A Venezia abbiamo fatto una partita esemplare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli avversari Sottil, reduce dalla vittoria in casa della capolista Venezia, è alla ricerca della vittoria intrena che manca da 6 turni. "Ci attende una sfida dura, servirà attenzione»

