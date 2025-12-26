Con i prezzi XRP che di recente hanno attirato costantemente l’attenzione del mercato, sempre più possessori di XRP stanno iniziando a porsi una domanda pratica: come generare un flusso di cassa stabile dagli asset senza dover effettuare frequenti negoziazioni o vendere le proprie posizioni? Con la maturazione del mercato delle criptovalute, le strategie di investimento che si basano esclusivamente sull’apprezzamento del prezzo delle criptovalute vengono rivalutate. Gli investitori XRP a lungo termine segnalano che, grazie al modello di ricavi non-trading basato sul cloud mining di CryptoEasily, i loro asset digitali stanno iniziando a generare rendimenti consistenti con regolarità, pur mantenendo le partecipazioni esistenti, il che porta maggiore stabilità alla loro allocazione complessiva degli asset. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Notizie sul prezzo XRP: come i possessori di XRP possono guadagnare un reddito passivo mensile stabile di $ 10.000 tramite CryptoEasily

Leggi anche: Prezzo XRP di Ripple: la corsa al lancio degli ETF si intensifica

Leggi anche: ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Cardano e Bitcoin Hyper entro la fine del 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il prezzo di XRP collegato a Ripple si mantiene stabile anche con l’emergere di nuove opportunità di guadagno; Le balene di XRP hanno acquistato 640 milioni di dollari, cosa si aspettano?; I possessori di Ripple (XRP) liquidano le posizioni per cogliere l'occasione per l'esplosione della prossima criptovaluta prima che scompaia; Cinque nuovi emendamenti XRPL in arrivo per trasformare il 2026, cosa osservare?.

Notizie XRP Oggi: Operazioni Carry in Yen Sollevano il Sentimento Dopo un Forte Ribasso - XRP affronta il suo peggior trimestre dal 2022 poiché le analisi tecniche ribassiste dominano, ma i forti influssi netti dagli ETF XRP- fxempire.it