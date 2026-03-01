Operazione Epic Fury | tornano in azione i bombardieri strategici B-2

Quattro bombardieri strategici B-2 Spirit sono decollati dall'America continentale per colpire obiettivi in Iran nell'operazione Epic Fury. La missione è stata condotta senza incidenti e senza dettagli aggiuntivi sui bersagli. Nessun altro aereo o unità militare è stato coinvolto nell'operazione. La mossa si è svolta in un momento di crescente attenzione militare nella regione.

Quattro B-2 partiti dagli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture militari in Iran, confermando il ruolo centrale dei bombardieri strategici nelle operazioni a lungo raggio. Quattro bombardieri strategici B-2 Spirit sono decollati dall'America continentale per colpire obiettivi strategici in Iran nell'operazione Epic Fury. Armati con bombe da 2.000 libbre, i bombardieri stealth americani si confermano ancora una volta vettore essenziale per le operazioni offensive degli Stati Uniti, che li avevano già impiegati durante l'operazione Midnight Hammer. Decollati dalla base aerea Whiteman, in Missouri, i quattro bombardieri erano accompagnati da cinque aerocisterne KC-46 Pegasus per essere riforniti in volo nel lungo viaggio che li ha condotti sugli obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà”Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare...

Come si è svolta l'operazione "Epic Fury": l'attacco, i droni kamikaze, la risposta iraniana. Idf: 500 bersagliUn’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso.

Trump, 'ho opzioni, Epic Fury può andare avanti o finire in 2-3 giorni'(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - Donald Trump ha diverse 'vie di uscita' dall'operazione Epic Fury. Lo ha detto lo stesso presidente in un'intervista ... notizie.tiscali.it

ATTACCO ALL'IRAN | Mentre l'operazione Epic Fury continua senza sosta, Donald Trump cerca una via d'uscita, senza sbilanciarsi sui tempi e sui modi, consapevole che la posta in gioco è alta #ANSA - facebook.com facebook

+++Tre membri delle forze armate statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione Epic Fury. Altri sono rimasti feriti. Lo comunica il Comando Centrale delle Forze Armate USA.+++ x.com