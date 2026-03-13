Elon Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, sta affrontando una fase di ristrutturazione totale. Ha spiegato che il progetto non è stato sviluppato correttamente fin dall'inizio e che ora si sta lavorando a una revisione delle sue basi. La decisione arriva in un momento di confronto con i concorrenti nel settore dell’intelligenza artificiale.

Elon Musk ha riconosciuto pubblicamente che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, non è stata costruita correttamente al primo tentativo e sta avviando una ristrutturazione completa partendo dalle fondamenta. Questa ammissione avviene mentre sei dei dodici cofondatori hanno abbandonato l’azienda da gennaio in poi, lasciando solo Manuel Kroiss e Ross Nordeen insieme a Musk nel team dirigente. L’impatto di questa riorganizzazione si farà sentire immediatamente sul prodotto principale, Grok, che attualmente risulta indietro rispetto ai concorrenti come Google, Anthropic e OpenAI nelle capacità di programmazione. L’obiettivo dichiarato è colmare questo divario entro la metà del 2026, un traguardo ambizioso che richiederà cambiamenti strutturali profondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - xAI in crisi: Musk smonta tutto per battere i rivali

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