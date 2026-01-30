Musk studia la fusione di SpaceX con Tesla o xAI

Elon Musk sta valutando la possibilità di unire le sue aziende principali, SpaceX, Tesla e xAI. Secondo Bloomberg e Reuters, l’imprenditore sta studiando due opzioni per far collaborare le società, con l’obiettivo di realizzarlo entro la fine dell’anno. Nessuna conferma ufficiale, ma le mosse di Musk stanno già attirando l’attenzione degli esperti.

Elon Musk progetta una fusione fra tre delle sue principali aziende: SpaceX, Tesla e xAI. Lo riportano Bloomberg e Reuters, che hanno offerto due possibili scenari per il prossimo futuro, verosimilmente entro la fine dell'anno. Il primo ipotizza l'unione fra la società aerospaziale, impegnata con la Nasa nel progetto Artemis per riportare l'uomo sulla Luna, e la startup di intelligenza artificiale, madre del chatbot Grok. Il secondo, invece, suggerisce la fusione invece tra SpaceX e Tesla, gigante del settore automotive in difficoltà con le vendite. I tempi per una mossa simile non sono chiari, ma potrebbe arrivare in vista della maxi quotazione a Wall Street in programma entro fine 2026.

