Elon Musk ha fuso SpaceX e xAI

Elon Musk ha deciso di unire le forze di SpaceX e xAI, creando una delle aziende private più ricche al mondo. La fusione tra la società spaziale e quella di intelligenza artificiale cambia gli equilibri nel settore tech. Ora Musk punta a integrare le innovazioni spaziali con lo sviluppo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale, puntando a risultati ancora più ambiziosi. La notizia ha fatto subito il giro del settore e ha suscitato molte reazioni tra gli esperti.

La società spaziale e quella di sviluppo di intelligenze artificiali formano insieme l'azienda privata più ricca al mondo SpaceX, la società spaziale dell'imprenditore statunitense Elon Musk, ha comprato xAI, società di sviluppo di intelligenze artificiali di proprietà dello stesso Musk. Le cifre esatte dell'operazione non sono state comunicate, ma secondo diverse fonti citate dai giornali statunitensi il valore dell'acquisizione dovrebbe essere di circa 250 miliardi di dollari. Le due aziende insieme creano la società privata con il più alto valore di mercato al mondo, stimato in 1.250 miliardi di dollari.

