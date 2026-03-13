X paga 120 milioni | la spunta blu cambia in Europa

X ha versato 120 milioni di euro e ha sottoposto alla Commissione europea alcune proposte per modificare il proprio sistema di verifica a pagamento. La piattaforma ha risposto alle accuse di criticità sollevate nei suoi confronti, cercando di adattarsi alle richieste delle autorità europee. La richiesta di revisione riguarda l’implementazione della spunta blu e le modalità di verifica degli utenti.

La piattaforma X ha presentato alla Commissione europea una serie di soluzioni per risolvere le critiche mosse al proprio sistema di verifica a pagamento, dopo aver subito una sanzione da 120 milioni di euro. Il termine ultimo per l’approvazione dei rimedi è stato fissato per il 12 marzo 2026, data in cui la società ha inviato la sua proposta all’esecutivo comunitario. Questa decisione segue un’indagine durata due anni che ha portato alla prima applicazione di sanzioni previste dal Digital Services Act contro i contenuti illegali e dannosi. La multa rappresenta un precedente significativo nel normativo europeo riguardante le grandi piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - X paga 120 milioni: la spunta blu cambia in Europa Articoli correlati Auto elettriche a Napoli 2026, scaduta la delibera della sosta agevolata su strisce blu: ora si pagaLa delibera per parcheggiare a prezzo ridotto le auto elettriche e ibride sulle strisce blu è scaduta il 31 dicembre. Strisce blu gratis per mezz’ora nel centro di Terni per chi paga il parcheggio con la appLa mezz'ora gratuita per le strisce blu dei parcheggi del centro di Terni diventa una misura strutturale.