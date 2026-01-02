Auto elettriche a Napoli 2026 scaduta la delibera della sosta agevolata su strisce blu | ora si paga

A Napoli, dal 1° gennaio 2026, non è più in vigore la delibera che prevedeva tariffe agevolate per le auto elettriche e ibride sulle strisce blu. La misura, valida fino alla fine dell’anno precedente, non è stata rinnovata, quindi ora si applicano le tariffe standard. È importante verificare le nuove modalità di parcheggio e le eventuali agevolazioni attualmente in vigore.

La delibera per parcheggiare a prezzo ridotto le auto elettriche e ibride sulle strisce blu è scaduta il 31 dicembre. Dal 1 gennaio si paga la tariffa ordinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

